Глава Минцифры заверил, что отключений россиян от сети не допустят
- РИА Новости
«Мы обязательно договоримся про переходный период и не позволим, чтобы граждане даже на самое небольшое время остались без доступа в интернет», — сказал Шадаев.
По его словам, на этих частотах регулярным доступом в интернет пользуются менее 100 тыс. абонентов.
Министерство уже обсуждает возможные условия пролонгации разрешений с силовыми ведомствами.
«Одновременно Минцифры совместно с операторами связи проработаны меры по недопущению отключения этих абонентов за счёт организации их подключения другими способами. Отключение абонентов будет происходить только в случае наличия альтернативного способа их доступа к интернету на условиях не хуже ранее предоставленных», — добавил Шадаев.
Ранее РБК передавало, что операторам фиксированного беспроводного доступа в интернет в ближайшие дни придётся отключить свои сети, поскольку 11 марта закончится действие разрешений на частоты 3,4—3,6 ГГц.
В Минцифры отметили, что российские абоненты не останутся без домашнего интернета.