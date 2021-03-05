Глава Минцифры заверил, что отключений россиян от сети не допустят

В Минцифры заявили, что не допустят отключения россиян от сети, несмотря на то что операторам пока не продлили ранее выданные разрешения на ряд частот для домашнего интернета. Об этом заявил РИА Новости глава министерства Максут Шадаев.

«Мы обязательно договоримся про переходный период и не позволим, чтобы граждане даже на самое небольшое время остались без доступа в интернет», — сказал Шадаев.

По его словам, на этих частотах регулярным доступом в интернет пользуются менее 100 тыс. абонентов.

Министерство уже обсуждает возможные условия пролонгации разрешений с силовыми ведомствами.

«Одновременно Минцифры совместно с операторами связи проработаны меры по недопущению отключения этих абонентов за счёт организации их подключения другими способами. Отключение абонентов будет происходить только в случае наличия альтернативного способа их доступа к интернету на условиях не хуже ранее предоставленных», — добавил Шадаев.

Ранее РБК передавало, что операторам фиксированного беспроводного доступа в интернет в ближайшие дни придётся отключить свои сети, поскольку 11 марта закончится действие разрешений на частоты 3,4—3,6 ГГц.

В Минцифры отметили, что российские абоненты не останутся без домашнего интернета.