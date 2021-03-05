Минцифры отреагировало на сообщения об отключении домашнего интернета

Российские абоненты не останутся без домашнего интернета, заявил директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры Андрей Канцуров.

По его словам, в ближайшее время состоится заседание Госкомиссии по радиочастотам, на котором будет рассмотрен вопрос продления разрешения на использование частот в диапазоне 3,4—3,6 ГГц.

«Уже сейчас операторы связи могут использовать и другие выделенные им диапазоны частот и продолжить предоставлять услуги доступа в интернет», — цитирует Канцурова пресс-служба ведомства.

При этом он отметил, что они должны своевременно заменить абонентское оборудование, чтобы исключить перебои со связью, которые могут коснуться «крайне небольшого» числа абонентов (нескольких тысяч по всей стране).

Ранее РБК передавало, что операторам фиксированного беспроводного доступа в интернет в ближайшие дни придётся отключить свои сети, поскольку 11 марта закончится действие разрешений на частоты 3,4—3,6 ГГц.