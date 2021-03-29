Россияне рассказали, кто должен не допускать мошенничества в сети

За последний год 11% россиян сталкивались с мошенничеством в сфере интернет-покупок. 7% понесли финансовые потери в результате действий злоумышленников, и лишь 4% смогли вернуть свои деньги. Об этом свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра НАФИ (есть в распоряжении RT).

По мнению большинства опрошенных (61%), бороться с недобросовестными интернет-продавцами должны правоохранительные органы.

При этом 11% россиян отмечают, что покупатель сам должен проявлять внимательность и надеяться в первую очередь на свои силы.

13% и 12% опрошенных заявили, что провайдерам и маркетплейсам отводится ведущая роль в противостоянии мошенникам.

Аналитики НАФИ отметили, что мошенничество в сфере онлайн-торговли может принимать различные формы: от простого обмана с недоставкой товара или неоплатой покупки до фишинга, скама и других приёмов социальной инженерии. Мошенники могут выдавать себя за продавцов или покупателей на известных онлайн-площадках. Также ими создаются сайты-подделки, маскирующиеся под известные веб-ресурсы.

Ранее стало известно, что число преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий за январь 2021 года в России выросло на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего в течение данного периода было зарегистрировано 37,2 тыс. таких преступлений. Об этом свидетельствует статистика МВД России, с которой ознакомился RT.