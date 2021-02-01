Медведев оценил возможность отключения России от интернета

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что пока не видит признаков того, что Россию действительно хотят отключить от глобальной сети.

«Но я пока, откровенно сказать, не вижу и признаков этого, потому что по понятным причинам это же обоюдоострое оружие», — приводит РИА Новости слова Медведева.

Он отметил, что отключение России от глобальной сети потенциально возможно, поскольку «ключи от этого ларчика» находятся за океаном, но план действий на этот случай есть, закон о российском сегменте интернета при необходимости вступит в силу.

Ранее Медведев прокомментировал тенденцию блокировок в соцсетях.