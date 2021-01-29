Медведев высказался о тенденции блокировок в соцсетях

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Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал тенденцию блокировок в соцсетях.
Медведев высказался о тенденции блокировок в соцсетях
  • РИА Новости

По его мнению, в данном вопросе необходимы чёткие правила, регулирующие ограничение пользовательской активности в социальных сетях.

«Здесь надо договариваться о правилах. Иначе рано или поздно это создаст серьёзное напряжение», — цитирует его ТАСС.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не допустить «беспредела» американских социальных сетей, который они продемонстрировали в отношении президента США Дональда Трампа, в России.

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