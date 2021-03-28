Facebook заблокировал аккаунт Мадуро

Компания Facebook заблокировала на месяц аккаунт президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщило Министерство коммуникаций и информации Боливарианской Республики.

«Министерство коммуникаций категорически осуждает произвол со стороны компании Facebook, которая с нарушением Конституции Венесуэлы заблокировала на срок в 30 дней официальный блог президента Николаса Мадуро, нарушив права 1,2 млн его пользователей», — говорится в заявлении в Twitter.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала к регулированию удаляющих контент западных соцсетей.

В январе Twitter на постоянной основе закрыл доступ к аккаунту экс-президента США Дональда Трампа из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию».