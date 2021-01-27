Facebook и Twitter заблокировали аккаунты бизнесмена Пригожина

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Личные аккаунты бизнесмена Евгения Пригожина в Facebook и Twitter заблокированы, сообщила пресс-служба принадлежащей ему компании «Конкорд».
Facebook и Twitter заблокировали аккаунты бизнесмена Пригожина
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Facebook и Twitter заблокировали личные аккаунты Евгения Викторовича Пригожина без объяснения причин», — говорится в сообщении во «ВКонтакте».

Как отмечается, в справочном центре соцсетей указано, что решение о блокировке является окончательным, а о причинах не сообщается из соображений безопасности.

В пресс-службе это считают ответом на публикацию комментария Пригожина о том, что «президент США Джо Байден отменил введённый Дональдом Трампом запрет на службу в армии трансгендеров».

Сам Пригожин назвал ситуацию «наглядным примером того, как Госдеп США блокирует любые неугодные комментарии».

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