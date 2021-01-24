Facebook заблокировал аккаунт Рогозина на сутки

Facebook заблокировал аккаунт гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина после того, как он прокомментировал публикацию экс-посла США в России Майкла Макфола.

«Мой аккаунт забанили на сутки, потому что мой пост якобы нарушает нормы сообщества. Саму публикацию скрыли. Вот вам и вся «свобода слова» на американский манер», — сообщил РИА Новости Рогозин.

Как пишет агентство, ранее Рогозин отреагировал на пост Макфола о демократии в России. Гендиректор «Роскосмоса» критически высказался по этому поводу в своём Facebook.

В настоящее время публикация главы госкорпорации удалена администрацией соцсети.