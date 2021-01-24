Facebook заблокировал аккаунт Рогозина на сутки
- Reuters
- © Dado Ruvic
«Мой аккаунт забанили на сутки, потому что мой пост якобы нарушает нормы сообщества. Саму публикацию скрыли. Вот вам и вся «свобода слова» на американский манер», — сообщил РИА Новости Рогозин.
Как пишет агентство, ранее Рогозин отреагировал на пост Макфола о демократии в России. Гендиректор «Роскосмоса» критически высказался по этому поводу в своём Facebook.
В настоящее время публикация главы госкорпорации удалена администрацией соцсети.