Facebook заблокировал аккаунт Рогозина на сутки

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RT
Facebook заблокировал аккаунт гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина после того, как он прокомментировал публикацию экс-посла США в России Майкла Макфола.
Facebook заблокировал аккаунт Рогозина на сутки
  • Reuters
  • © Dado Ruvic

«Мой аккаунт забанили на сутки, потому что мой пост якобы нарушает нормы сообщества. Саму публикацию скрыли. Вот вам и вся «свобода слова» на американский манер», — сообщил РИА Новости Рогозин.

Как пишет агентство, ранее Рогозин отреагировал на пост Макфола о демократии в России. Гендиректор «Роскосмоса» критически высказался по этому поводу в своём Facebook.

В настоящее время публикация главы госкорпорации удалена администрацией соцсети.

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