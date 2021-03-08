Захарова призвала к регулированию удаляющих контент западных соцсетей

Действия западных социальных сетей, блокирующих политический контент, необходимо регулировать, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что данная проблема стала особенно очевидна в 2020 году.

«Но мы видим, насколько себя ведут вне правовых рамок, если говорить о юрисдикции нашей страны, нашей законодательной базе, те самые компании, которые вы называете интернет-гигантами», — цитирует Захарову РИА Новости.

По её словам, необходимо сформировать общий международно-правовой подход к регулированию интернета.

«Всё это требует регулирования. Всем этим сейчас занимаются наши законодатели и соответствующие органы... Совет Федерации Федерального собрания России выпустил специальное обращение к руководителям международных организаций о необходимости выработки общих подходов и недопустимости многопрофильного давления интернет-платформ западных, в первую очередь американских», — подчеркнула Захарова.

Она назвала блокировки аккаунтов российских средств массовой информации «зачисткой информационного пространства» и «наступлением на свободу слова».

«Сотни, тысячи сайтов, не только сайтов, но и аккаунтов, страниц, документальных фильмов вымарывались из общего информационного пространства», — сказала представитель МИД России.

Ранее стало известно, что материал RT, как и аналогичные статьи РБК, ТАСС, «Взгляда», «Комсомольской правды» и НТВ о задержании в Воронеже украинских радикалов, написанный на основе официального релиза ФСБ России, оказался заблокирован администрацией социальной сети Facebook.

Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к информационным материалам, опубликованным российскими СМИ.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал решение Facebook неприемлемым и нарушающим национальное законодательство России, а также право на распространение и получение информации.