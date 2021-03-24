В Госдуме оценили слова Столтенберга об «агрессивном» поведении России

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об обеспокоенности альянса «агрессивными действиями» России.

Бальбек отметил, что лучшим способом замять проблему является «перефокусирование внимания на другую сторону». По словам депутата, именно этим занимается генсек НАТО.

«По его мнению, именно Россия должна нести ответственность за разногласия в блоке, за нежелание других стран портить отношения с соседями. А самая большая «вина» Москвы — это перевооружение армии и флота. По сути, это не обвинение, а ложный след», — пояснил парламентарий.

По его мнению, даже страны альянса не верят в его исключительно миротворческую миссию.

Ранее, как сообщало РИА Новости, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об обеспокоенности альянса «агрессивными действиями» России.

Также Столтенберг заявил, что Евросоюз и Североатлантический альянс не смогут в одиночку справиться с вызовами, которые исходят от России.

В свою очередь, Министерство иностранных дел России рекомендовало странам — членам НАТО заняться решением внутренних проблем альянса вместо критики России.