В МИД России оценили отношения Москвы с НАТО

Замглавы МИД России Александр Грушко, выступая в комитете Госдумы по международным делам на круглом столе по теме «Россия — Европа: реалии и перспективы», дал оценку отношениям Москвы и НАТО.

«В отношениях с НАТО мы находимся на самой нижней точке с момента окончания холодной войны», — цитирует ТАСС Грушко.

Он отметил, что «прекращено всё практическое взаимодействие с Россией».

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что подход НАТО к отношениям с Россией основан на двух элементах: обороне и диалоге.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга об отношениях НАТО и России.