В МИД России оценили отношения Москвы с НАТО
- Reuters
«В отношениях с НАТО мы находимся на самой нижней точке с момента окончания холодной войны», — цитирует ТАСС Грушко.
Он отметил, что «прекращено всё практическое взаимодействие с Россией».
Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что подход НАТО к отношениям с Россией основан на двух элементах: обороне и диалоге.
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга об отношениях НАТО и России.