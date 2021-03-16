Столтенберг прокомментировал отношения НАТО с Россией

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Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг прокомментировал отношения НАТО с Россией.
Столтенберг прокомментировал отношения НАТО с Россией
  • Reuters

По его словам, двойной подход НАТО к России основан на двух элементах: обороне и диалоге.

«В 2020 году страны НАТО по-прежнему были обеспокоены дестабилизирующей политикой России и её провокационной военной деятельностью вблизи границ Североатлантического союза», — говорится в годовом отчёте за 2020 год.

Столтенберг отметил, что «двойной подход НАТО позволяет Североатлантическому союзу реагировать на вызванное действиями России ухудшение обстановки в области безопасности».

«Поэтому страны НАТО продолжали укреплять свой потенциал сдерживания и обороны, оставаясь при этом открытыми для предметного, периодического и содержательного диалога с Россией. НАТО привержено обсуждению важнейших вопросов и недопущению неверного понимания, просчётов и непреднамеренной эскалации», — говорится в документе.

В феврале Столтенберг заявил, что Россия и Китай пытаются «переписать правила миропорядка под свои интересы», а Европа и США должны этому противостоять.

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