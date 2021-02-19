Столтенберг заявил о «переписывании правил» Россией и КНР под себя

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Россия и Китай пытаются «переписать правила миропорядка под свои интересы», а Европа и США должны этому противостоять, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время Мюнхенской конференции по безопасности.
Столтенберг заявил о «переписывании правил» Россией и КНР под себя
  • Reuters

«Европа и США должны защищать существующий миропорядок, вызов которому бросают авторитарные режимы Китая и России, которые пытаются переписать правила под свои интересы», — сказал он.

По словам Столтенберга, альянсу может угрожать «подъём Китая».

Ранее Столтенберг заявил, что стратегическая концепция альянса от 2010 года нуждается в обновлении, поскольку она не учитывает усиление Китая и новый подход в отношениях с Россией.

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