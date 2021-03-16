В Госдуме объяснили слова Столтенберга об отношениях НАТО и России

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга об отношениях НАТО и России.

«Безопасность мира в понятии генсека НАТО — это когда все страны, не входящие в альянс, разоружены и дрожат от страха перед этим военным блоком. Мы готовы защищать свою страну и пресекаем все провокации у наших границ, и по-другому не будет — мы независимое государство», — пояснил парламентарий.

Ранее Столтенберг заявил о том, что двойной подход НАТО к России основан на двух элементах: обороне и диалоге.

Он также отметил, что этот подход «позволяет Североатлантическому союзу реагировать на вызванное действиями России ухудшение обстановки в области безопасности».