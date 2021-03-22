Американист оценил отказ США поддержать предложение о разговоре Путина и Байдена

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Анастасия Румянцева
Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал сообщение о том, что американская сторона не поддержала предложение российского президента Владимира Путина о разговоре с лидером США Джо Байденом в формате видеоконференции в открытом режиме.
Американист оценил отказ США поддержать предложение о разговоре Путина и Байдена
  • © Reuters / РИА Новости

«Я думаю, что (решение США. — RT) ожидаемо по одной лишь простой причине — потому что Байден на фоне Путина будет слабо выглядеть... Путин известен своим марафонским общением с журналистами, которое длится по три-четыре часа, он отвечает на целый комплекс вопросов… Исход этих дебатов решился бы не в пользу Байдена, и ему был бы нанесён очень сильный имиджевый ущерб, поэтому он уклонился от этой инициативы», — объяснил эксперт.

Ранее в МИД России заявили, что США не поддержали предложение о разговоре Путина и Байдена.

В ведомстве подчеркнули, что ответственность за «упущение ещё одной возможности для поиска выхода из образовавшегося по вине Вашингтона тупика в российско-американских отношениях» лежит на США.

18 марта Путин предложил Байдену провести переговоры онлайн в открытом режиме.

Он также пожелал здоровья американскому коллеге, комментируя утвердительный ответ Байдена на провокационный вопрос журналиста, считает ли он российского лидера «убийцей».

Байден заявил, что проведёт новые переговоры с Путиным «на каком-то этапе».

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