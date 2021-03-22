МИД России: США не поддержали предложение о разговоре Путина и Байдена

Американская сторона не поддержала предложение российского президента Владимира Путина о разговоре с лидером США Джо Байденом в формате видеоконференции в открытом режиме, сообщили в МИД России.

«С сожалением констатируем, что американская сторона не поддержала предложение президента России В.В. Путина о проведении разговора с президентом США Дж. Байденом 19 или 22 марта», — говорится в заявлении ведомства.

В МИД подчеркнули, что ответственность за «упущение ещё одной возможности для поиска выхода из образовавшегося по вине Вашингтона тупика в российско-американских отношениях» лежит на США.

18 марта Путин предложил Байдену провести переговоры онлайн в открытом режиме.

Он также пожелал здоровья американскому коллеге, комментируя утвердительный ответ Байдена на провокационный вопрос журналиста, считает ли он российского лидера «убийцей».

Байден заявил, что проведёт новые переговоры с Путиным «на каком-то этапе».