Кадыров пригласил Байдена лечиться в Грозный

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Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил президента США Джозефа Байдена на лечение в Грозный, отметив, что американская медицина бессильна.
Кадыров пригласил Байдена лечиться в Грозный
  • РИА Новости

«Однозначно, что Байдену лечиться надо, а не управлять страной… Байден хоть и был включён в мой санкционный список, но учитывая, что американская медицина бессильна перед его недугом, приглашаю президента США к нам в Грозный. Мы вылечим Джо Байдена или как минимум постараемся ему восстановить память», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Также он отметил, что «сам Байден находится по горло в крови».

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал заявление Байдена, утвердительно ответившего на провокационный вопрос журналиста, считает ли он российского лидера «убийцей».

Также Путин предложил Байдену провести переговоры в открытом онлайн-режиме и призвал не откладывать разговор «в долгий ящик».

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