Кадыров пригласил Байдена лечиться в Грозный

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил президента США Джозефа Байдена на лечение в Грозный, отметив, что американская медицина бессильна.

«Однозначно, что Байдену лечиться надо, а не управлять страной… Байден хоть и был включён в мой санкционный список, но учитывая, что американская медицина бессильна перед его недугом, приглашаю президента США к нам в Грозный. Мы вылечим Джо Байдена или как минимум постараемся ему восстановить память», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Также он отметил, что «сам Байден находится по горло в крови».

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал заявление Байдена, утвердительно ответившего на провокационный вопрос журналиста, считает ли он российского лидера «убийцей».

Также Путин предложил Байдену провести переговоры в открытом онлайн-режиме и призвал не откладывать разговор «в долгий ящик».