В ряде регионов Словении смягчают ограничения по коронавирусу

Короткая ссылка
В некоторых регионах Словении с 22 марта смягчают введённые ранее ограничения по коронавирусу. Об этом сообщили в кабмине республики.
В ряде регионов Словении смягчают ограничения по коронавирусу
  • Reuters

Как отмечает РИА Новости, в регионе Обално-Крашка, который ранее считался последней красной зоной по COVID-19 в Словении, жители снова смогут свободно передвигаться по стране и будут открыты магазины площадью более 400 кв. м.

Кроме того, на территории области Приморско-Нотраньской будет разрешена работа уличных веранд кафе и ресторанов.

Ранее стало известно, что власти ФРГ рассказали о планах по смягчению ограничений в регионах с низкой заболеваемостью коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить