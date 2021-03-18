В ряде регионов Словении смягчают ограничения по коронавирусу

В некоторых регионах Словении с 22 марта смягчают введённые ранее ограничения по коронавирусу. Об этом сообщили в кабмине республики.

Как отмечает РИА Новости, в регионе Обално-Крашка, который ранее считался последней красной зоной по COVID-19 в Словении, жители снова смогут свободно передвигаться по стране и будут открыты магазины площадью более 400 кв. м.

Кроме того, на территории области Приморско-Нотраньской будет разрешена работа уличных веранд кафе и ресторанов.

Ранее стало известно, что власти ФРГ рассказали о планах по смягчению ограничений в регионах с низкой заболеваемостью коронавирусом.