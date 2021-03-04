Власти ФРГ договорились о начале смягчения ограничений с 8 марта

Власти ФРГ договорились начать смягчать ограничения с 8 марта в регионах с низкой заболеваемостью коронавирусом.

«С 8 марта могут быть открыты магазины розничной продажи в регионах с заболеваемостью ниже 50 (новых случаев за неделю на 100 тысяч населения), при заболеваемости выше — через онлайн-заказ. Также при заболеваемости свыше 50 могут быть открыты музеи, галереи, зоопарки и ботанические сады, если это будет сделано по записи и будет задокументировано посещение», — приводит РИА Новости слова немецкого канцлера Ангелы Меркель.

При этом, по ее словам, будут ограничения по числу клиентов — это, как и после первой волны, будет рассчитываться в соответствии с площадью помещений. Если в регионе в течение двух недель будет стабильная заболеваемость или снижающаяся, то возможны новые смягчения.

Общенациональный режим ограничительных мер при этом действует в стране до 28 марта.

Ранее Меркель заявила, что пандемия коронавируса продемонстрировала, к какой опасности может привести вмешательство человека в природу.