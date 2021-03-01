Меркель: коронавирус показал опасность вмешательства человека в природу
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«Ведь сокращение биоразнообразия и проникновение человека в чувствительную природную среду повышают опасность передачи возбудителей заболеваний», — приводит ТАСС слова Меркель.
Она отметила, что пандемия COVID-19 показала, насколько человек зависит от окружающей его природной среды.
Канцлер также призвала сделать выводы в свете этой зависимости.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия представит в марте проект сертификата о вакцинации.