Меркель: коронавирус показал опасность вмешательства человека в природу

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пандемия коронавируса продемонстрировала, к какой опасности может привести вмешательство человека в природу.
Меркель: коронавирус показал опасность вмешательства человека в природу
  • Reuters

«Ведь сокращение биоразнообразия и проникновение человека в чувствительную природную среду повышают опасность передачи возбудителей заболеваний», — приводит ТАСС слова Меркель.

Она отметила, что пандемия COVID-19 показала, насколько человек зависит от окружающей его природной среды.

Канцлер также призвала сделать выводы в свете этой зависимости.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия представит в марте проект сертификата о вакцинации.

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