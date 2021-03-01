Еврокомиссия представит в марте проект сертификата о вакцинации
- © NurPhoto
- Gettyimages.ru
«Цифровой «зелёный пропуск» должен облегчить жизнь европейцев. Его цель состоит в том, чтобы постепенно дать им возможность безопасно перемещаться по Европейскому союзу или за границей — для работы или туризма», — написала она в Twitter.
По её словам, в марте будет представлено законодательное предложение по поводу этого документа.
25 февраля в Евросовете заявили, что главы государств и правительств ЕС продвинулись в переговорах об общих сертификатах по вакцинации от коронавирусной инфекции.
Также канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры стран ЕС согласны, что в будущем необходимо ввести электронные сертификаты вакцинации.