Еврокомиссия представит в марте проект сертификата о вакцинации

Сертификат о вакцинации от коронавируса будет нужен для безопасных туристических и рабочих поездок по Евросоюзу, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Цифровой «зелёный пропуск» должен облегчить жизнь европейцев. Его цель состоит в том, чтобы постепенно дать им возможность безопасно перемещаться по Европейскому союзу или за границей — для работы или туризма», — написала она в Twitter.

По её словам, в марте будет представлено законодательное предложение по поводу этого документа.

25 февраля в Евросовете заявили, что главы государств и правительств ЕС продвинулись в переговорах об общих сертификатах по вакцинации от коронавирусной инфекции.

Также канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры стран ЕС согласны, что в будущем необходимо ввести электронные сертификаты вакцинации.