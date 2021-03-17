В Госдуме прокомментировали заявление о «вмешательстве» России в выборы в США

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в разговоре с RT прокомментировал выводы американской разведки о том, что Россия «проводила операции по вмешательству» в президентские выборы в США в 2020 году.

«Конечно, это уже не разведка, которая даёт такие данные без всякой фактуры. И буквально полгода назад Министерство внутренней безопасности США не увидело подтверждённых данных о влиянии на выборы, а сейчас они говорят, что это всё-таки имело место», — сказал депутат.

По его словам, «это их политическая интуиция».

«Но политическая интуиция без фактов до добра США, конечно, не доведёт», — добавил Шхагошев.

Согласно опубликованному ранее докладу, американское разведывательное сообщество пришло к выводам, что Россия «проводила операции по вмешательству» в президентские выборы в США в 2020 году.

В Кремле назвали документ безосновательным и бездоказательным. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, документ является очередной порцией лжи и дезинформации.