В Госдуме прокомментировали заявление о «вмешательстве» России в выборы в США
- © Aleksey Ivanov / TV Zvezda
- globallookpress.com
«Конечно, это уже не разведка, которая даёт такие данные без всякой фактуры. И буквально полгода назад Министерство внутренней безопасности США не увидело подтверждённых данных о влиянии на выборы, а сейчас они говорят, что это всё-таки имело место», — сказал депутат.
По его словам, «это их политическая интуиция».
«Но политическая интуиция без фактов до добра США, конечно, не доведёт», — добавил Шхагошев.
Согласно опубликованному ранее докладу, американское разведывательное сообщество пришло к выводам, что Россия «проводила операции по вмешательству» в президентские выборы в США в 2020 году.
В Кремле назвали документ безосновательным и бездоказательным. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, документ является очередной порцией лжи и дезинформации.