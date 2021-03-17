В Госдуме оценили заявление разведки США о выборах 2020 года
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В документе утверждается, что якобы проводимые операции были направлены на поддержку кандидатуры Дональда Трампа.
«Я думаю, данное заявление можно оценить как политически мотивированное. Они всегда пытались собственные неудачи, в том числе во внутренней политике, свалить на происки России», — сказал Морозов.
Депутат отметил, что в докладе не было предоставлено доказательств и что России «совершенно невыгодно вмешиваться во внутренние дела США» и поддерживать Дональда Трампа.
«Как известно, во время его правления мы не получили никаких преимуществ и послаблений в плане смещения американской риторики и внешней политики в отношении нашей страны. Хотя мы всегда выступали за конструктивный диалог», — заключил он.
Ранее разведка США заявила о попытках России повлиять на выборы 2020 года.
Об этом свидетельствует доклад офиса директора национальной разведки.