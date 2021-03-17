В Госдуме оценили заявление разведки США о выборах 2020 года

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Полина Полетаева
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в разговоре с RT оценил выводы американского разведывательного сообщества о том, что Россия «проводила операции по вмешательству» в президентские выборы в США в 2020 году.
В Госдуме оценили заявление разведки США о выборах 2020 года
  • © РИА Новости

В документе утверждается, что якобы проводимые операции были направлены на поддержку кандидатуры Дональда Трампа.

«Я думаю, данное заявление можно оценить как политически мотивированное. Они всегда пытались собственные неудачи, в том числе во внутренней политике, свалить на происки России», — сказал Морозов.

Депутат отметил, что в докладе не было предоставлено доказательств и что России «совершенно невыгодно вмешиваться во внутренние дела США» и поддерживать Дональда Трампа.

«Как известно, во время его правления мы не получили никаких преимуществ и послаблений в плане смещения американской риторики и внешней политики в отношении нашей страны. Хотя мы всегда выступали за конструктивный диалог», — заключил он.

Ранее разведка США заявила о попытках России повлиять на выборы 2020 года.

Об этом свидетельствует доклад офиса директора национальной разведки.

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