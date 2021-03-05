В Канаде одобрили к применению вакцину от COVID-19 Johnson & Johnson
- Reuters
«Сегодня Министерство здравоохранения Канады выдало разрешение на использование вакцины производства Janssen... Вакцина разрешена к применению в соответствии с Временным распоряжением Минздрава Канады о ввозе, продаже и рекламе лекарственных препаратов для использования в связи с коронавирусом», — говорится в пресс-релизе.
Вакцина создана на основе аденовирусного вектора и одобрена для применения лицами от 18 лет.
В канадском Минздраве отметили, что препарат Janssen стал первой однокомпонентной вакциной, одобренной в Канаде.
Там также обратили внимание, что препарат можно хранить при температуре +2...8 °С в течение трёх месяцев.
Ранее в Канаде разрешили применять вакцины британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, американской фармацевтической корпорации Pfizer и немецкой компании BioNTech и препарат американской компании Moderna.
Вакцина Johnson & Johnson также одобрена в США.