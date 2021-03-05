В Канаде одобрили к применению вакцину от COVID-19 Johnson & Johnson

В Канаде одобрена к применению четвёртая вакцина от коронавируса — препарат производства бельгийской компании Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson, сообщает Минздрав страны.

«Сегодня Министерство здравоохранения Канады выдало разрешение на использование вакцины производства Janssen... Вакцина разрешена к применению в соответствии с Временным распоряжением Минздрава Канады о ввозе, продаже и рекламе лекарственных препаратов для использования в связи с коронавирусом», — говорится в пресс-релизе.

Вакцина создана на основе аденовирусного вектора и одобрена для применения лицами от 18 лет.

В канадском Минздраве отметили, что препарат Janssen стал первой однокомпонентной вакциной, одобренной в Канаде.

Там также обратили внимание, что препарат можно хранить при температуре +2...8 °С в течение трёх месяцев.

Ранее в Канаде разрешили применять вакцины британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, американской фармацевтической корпорации Pfizer и немецкой компании BioNTech и препарат американской компании Moderna.

Вакцина Johnson & Johnson также одобрена в США.