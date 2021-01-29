Johnson & Johnson раскрыла данные об эффективности вакцины от COVID-19

Короткая ссылка
Американская компания Johnson & Johnson опубликовала предварительные данные об эффективности вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 бельгийского фармакологического подразделения Janssen по итогам третьей фазы клинических испытаний.
Johnson & Johnson раскрыла данные об эффективности вакцины от COVID-19
  • © РИА Новости

«Среди всех участников из разных географических регионов, в том числе инфицированных новым вирусным вариантом, вакцина-кандидат от COVID-19 компании Janssen в целом оказалась эффективна на 66% в предотвращении умеренного и тяжёлого COVID-19 через 28 дней после вакцинации», — говорится в сообщении.

При этом в США вакцина показала эффективность в предотвращении среднего и тяжёлого течения COVID-19 в 72%.

Защита после вакцинации начинает формироваться на 14-й день после введения препарата.

Кроме того, вакцина Janssen показала эффективность в 85% в предотвращении тяжёлого течения коронавируса, а также «полную защиту от госпитализации и смерти» из-за COVID-19 спустя 28 дней после её введения.

Исследование проводилось в Северной и Южной Америке и Южной Африке на 43 783 участниках, включая 468 человек с симптомами COVID-19.

В декабре Johnson & Johnson запустила финальные испытания вакцины от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить