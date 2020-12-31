Колумбия заключила договор с Janssen по вакцине от COVID-19

Короткая ссылка
Колумбия заключила договор с Janssen, бельгийским фармакологическим подразделением американской компании Johnson & Johnson, о поставке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил президент страны Иван Дуке.
Колумбия заключила договор с Janssen по вакцине от COVID-19
  • © REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

«Сегодня (30 декабря. — RT) было заключено соглашение с фармкомпанией Janssen. Было подписано соглашение о приобретении 9 млн доз вакцины для 9 млн граждан, так как, в отличие от других вакцин, производимая Janssen имеет однократную дозу», — цитирует его РИА Новости.

В Колумбии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 1 626 461.

В середине декабря Johnson & Johnson объявила о полном запуске испытаний вакцины от COVID-19 на 45 тыс. человек в рамках третьей фазы исследований.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить