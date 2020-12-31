Колумбия заключила договор с Janssen по вакцине от COVID-19

Колумбия заключила договор с Janssen, бельгийским фармакологическим подразделением американской компании Johnson & Johnson, о поставке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил президент страны Иван Дуке.

«Сегодня (30 декабря. — RT) было заключено соглашение с фармкомпанией Janssen. Было подписано соглашение о приобретении 9 млн доз вакцины для 9 млн граждан, так как, в отличие от других вакцин, производимая Janssen имеет однократную дозу», — цитирует его РИА Новости.

В Колумбии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 1 626 461.

В середине декабря Johnson & Johnson объявила о полном запуске испытаний вакцины от COVID-19 на 45 тыс. человек в рамках третьей фазы исследований.