Johnson & Johnson запустила финальные испытания вакцины от COVID-19

Американская компания Johnson & Johnson объявила о полном запуске испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 собственного производства в рамках третьей фазы исследований.

«Третья фаза ключевого масштабного исследования в нескольких странах однокомпонентной вакцины-кандидата от COVID-19 производства Janssen полностью запущена, в ней принимают участие порядка 45 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Первые промежуточные результаты исследования ожидаются к 21 января 2021 года.

В середине октября Johnson & Johnson приостановила финальный этап испытаний вакцины из-за «необъяснимой болезни» одного из участников.