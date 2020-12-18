Johnson & Johnson запустила финальные испытания вакцины от COVID-19
- Reuters
«Третья фаза ключевого масштабного исследования в нескольких странах однокомпонентной вакцины-кандидата от COVID-19 производства Janssen полностью запущена, в ней принимают участие порядка 45 тыс. человек», — говорится в сообщении.
Первые промежуточные результаты исследования ожидаются к 21 января 2021 года.
В середине октября Johnson & Johnson приостановила финальный этап испытаний вакцины из-за «необъяснимой болезни» одного из участников.