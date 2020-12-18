Johnson & Johnson запустила финальные испытания вакцины от COVID-19

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Американская компания Johnson & Johnson объявила о полном запуске испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 собственного производства в рамках третьей фазы исследований.
Johnson & Johnson запустила финальные испытания вакцины от COVID-19
  • Reuters

«Третья фаза ключевого масштабного исследования в нескольких странах однокомпонентной вакцины-кандидата от COVID-19 производства Janssen полностью запущена, в ней принимают участие порядка 45 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Первые промежуточные результаты исследования ожидаются к 21 января 2021 года.

В середине октября Johnson & Johnson приостановила финальный этап испытаний вакцины из-за «необъяснимой болезни» одного из участников.

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