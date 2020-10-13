Johnson & Johnson приостановила испытание вакцины от коронавируса

Американская компания Johnson & Johnson приостановила финальный этап испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 из-за «необъяснимой болезни» одного из участников.

«Мы временно приостановили дальнейшее предоставление доз во всех клинических испытаниях нашей вакцины—кандидата против COVID-19, включая третью фазу всеобщих испытаний, из-за необъяснимой болезни у участника исследования», — говорится в пресс-релизе.

Как уточнили в компании, состояние заболевшего оценивает Независимый комитет по мониторингу данных и безопасности субъектов исследования (DSMB), а также медики.

В конце сентября Johnson & Johnson приступила к заключительной фазе испытаний вакцины от коронавируса.