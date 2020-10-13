Johnson & Johnson приостановила испытание вакцины от коронавируса
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«Мы временно приостановили дальнейшее предоставление доз во всех клинических испытаниях нашей вакцины—кандидата против COVID-19, включая третью фазу всеобщих испытаний, из-за необъяснимой болезни у участника исследования», — говорится в пресс-релизе.
Как уточнили в компании, состояние заболевшего оценивает Независимый комитет по мониторингу данных и безопасности субъектов исследования (DSMB), а также медики.
В конце сентября Johnson & Johnson приступила к заключительной фазе испытаний вакцины от коронавируса.