Johnson & Johnson приостановила испытание вакцины от коронавируса

Короткая ссылка
Американская компания Johnson & Johnson приостановила финальный этап испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 из-за «необъяснимой болезни» одного из участников.
Johnson & Johnson приостановила испытание вакцины от коронавируса
  • © REUTERS/Marco Bello

«Мы временно приостановили дальнейшее предоставление доз во всех клинических испытаниях нашей вакцины—кандидата против COVID-19, включая третью фазу всеобщих испытаний, из-за необъяснимой болезни у участника исследования», — говорится в пресс-релизе.

Как уточнили в компании, состояние заболевшего оценивает Независимый комитет по мониторингу данных и безопасности субъектов исследования (DSMB), а также медики.

В конце сентября Johnson & Johnson приступила к заключительной фазе испытаний вакцины от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить