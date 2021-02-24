Постпред России: деструктивные действия ЕС не останутся без ответа
- РИА Новости
«В случае дальнейших деструктивных действий Евросоюза Россия не будет сидеть сложа руки, а найдёт соответствующие способы и методы воздействия на ситуацию. Можно это называть асимметричным ответом, можно как-то иначе, но, безусловно, без последствий такие действия не останутся», — отметил он в эфире телеканала «Россия 24».
При этом Чижов напомнил, что Россия никогда не была инициатором рестрикций и замораживания отношений с ЕС.
22 февраля главы МИД стран ЕС согласовали расширение санкций против России в отношении лиц, которые, по мнению Брюсселя, «ответственны за осуждение Алексея Навального».
В МИД России назвали категорически неприемлемыми «постоянно звучащие неправомерные и абсурдные требования об «освобождении» гражданина России, который был осуждён за экономические преступления российским судом на территории нашей страны в соответствии с российским законодательством».