Постпред России: деструктивные действия ЕС не останутся без ответа

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Российский постпред при Евросоюзе Владимир Чижов, комментируя решение ЕС расширить персональные санкции против России, пообещал, что деструктивные действия Брюсселя не останутся без соответствующего ответа Москвы.
Постпред России: деструктивные действия ЕС не останутся без ответа
  • РИА Новости

«В случае дальнейших деструктивных действий Евросоюза Россия не будет сидеть сложа руки, а найдёт соответствующие способы и методы воздействия на ситуацию. Можно это называть асимметричным ответом, можно как-то иначе, но, безусловно, без последствий такие действия не останутся», — отметил он в эфире телеканала «Россия 24».

При этом Чижов напомнил, что Россия никогда не была инициатором рестрикций и замораживания отношений с ЕС.

22 февраля главы МИД стран ЕС согласовали расширение санкций против России в отношении лиц, которые, по мнению Брюсселя, «ответственны за осуждение Алексея Навального».

В МИД России назвали категорически неприемлемыми «постоянно звучащие неправомерные и абсурдные требования об «освобождении» гражданина России, который был осуждён за экономические преступления российским судом на территории нашей страны в соответствии с российским законодательством».

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