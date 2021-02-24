Постпред России: деструктивные действия ЕС не останутся без ответа

Российский постпред при Евросоюзе Владимир Чижов, комментируя решение ЕС расширить персональные санкции против России, пообещал, что деструктивные действия Брюсселя не останутся без соответствующего ответа Москвы.

«В случае дальнейших деструктивных действий Евросоюза Россия не будет сидеть сложа руки, а найдёт соответствующие способы и методы воздействия на ситуацию. Можно это называть асимметричным ответом, можно как-то иначе, но, безусловно, без последствий такие действия не останутся», — отметил он в эфире телеканала «Россия 24».

При этом Чижов напомнил, что Россия никогда не была инициатором рестрикций и замораживания отношений с ЕС.

22 февраля главы МИД стран ЕС согласовали расширение санкций против России в отношении лиц, которые, по мнению Брюсселя, «ответственны за осуждение Алексея Навального».

В МИД России назвали категорически неприемлемыми «постоянно звучащие неправомерные и абсурдные требования об «освобождении» гражданина России, который был осуждён за экономические преступления российским судом на территории нашей страны в соответствии с российским законодательством».