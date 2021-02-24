Захарова прокомментировала решение ЕС по санкциям

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала решение ЕС расширить персональные санкции против России.
Захарова прокомментировала решение ЕС по санкциям
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Это вообще за гранью какой-либо логики. Как только пропадает логика, соответственно, мы имеем дело с заранее разыгранной абсурдной историей со сценарием информационной кампании. Но это всё является унижением в первую очередь Европейского союза — объединения стран с древнейшей историей, богатой культурой, экономическими достижениями, достижениями в сфере прав человека, теми самыми правами человека, которым всегда Европейский союз уделял истинное, настоящее внимание, не превращая это в цирк, что сейчас его заставляют делать», — сказала Захарова в эфире Первого канала.

Ранее в Министерстве иностранных дел России прокомментировали решение ЕС о расширении санкций против Москвы. В ведомстве отметили, что это «вызывает разочарование».

В МИД полагают, что «упущена очередная возможность для переосмысления Евросоюзом курса искусственных увязок, санкций и давления в отношениях с Россией, продемонстрировавшего за минувшие годы полную несостоятельность».

Главы МИД стран ЕС решили ввести новые санкции против России в отношении лиц, которые, по мнению Брюсселя, «ответственны за осуждение Алексея Навального».

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