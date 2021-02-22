Главы МИД ЕС решили расширить санкции против России

Главы МИД стран ЕС решили ввести новые санкции против России в отношении лиц, которые, по мнению Брюсселя, «ответственны за осуждение Алексея Навального».

Об этом на пресс-конференции заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«Я надеюсь, что это будет решено в скором времени, надеюсь, этот процесс займёт неделю, не больше», — сказал он.

Дипломат добавил, что Европейскому союзу приходится иметь дело с соседом, который «решил вести себя как противник».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что главная цель санкций ЕС в отношении России заключается не в ухудшении отношений, а в желании европейских государств самоутвердиться.

Его австрийский коллега Александер Шалленберг выразил мнение, что Евросоюзу не стоит «рубить сук, на котором ЕС сидит» в вопросе введения санкций в отношении России.