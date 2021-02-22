В МИД прокомментировали решение ЕС о расширении санкций против России

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В Министерстве иностранных дел России прокомментировали решение ЕС о расширении санкций против Москвы. Комментарий опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В МИД прокомментировали решение ЕС о расширении санкций против России
  • globallookpress.com

В МИД отметили, что «вызывает разочарование принятое Советом ЕС по иностранным делам 22 февраля с. г. под надуманным предлогом решение о подготовке новых противоправных односторонних ограничений в отношении российских граждан».

В ведомстве полагают, что «упущена очередная возможность для переосмысления Евросоюзом курса искусственных увязок, санкций и давления в отношениях с Россией, продемонстрировавшего за минувшие годы полную несостоятельность».

«Вместо этого, повинуясь блоковой дисциплине и антироссийским стереотипам, в Брюсселе вновь инстинктивно давят на неработающую санкционную «кнопку». Причём вопреки логике сначала принимается политическое решение, а затем под него планируется произвольно подобрать кандидатуры», — говорится в сообщении.

В министерстве заявили, что «очередной ошибочный шаг Советом ЕС предпринят в условиях беспрецедентного разогрева накануне в Евросоюзе антироссийского информационного фона». 

В МИД подчеркнули, что считают категорически неприемлемыми «постоянно звучащие неправомерные и абсурдные требования об «освобождении» гражданина России, который был осуждён за экономические преступления российским судом на территории нашей страны в соответствии с российским законодательством».

«В международной практике подобное называется вмешательством во внутренние дела суверенного государства», — заявили в ведомстве.

В министерстве добавили, что «укоренение во внешнеполитическом арсенале ЕС подобных нелегитимных инструментов — ультиматумы, давление и санкции — вызывает лишь сожаление». 

Ранее сообщалось, что главы МИД стран ЕС решили ввести новые санкции против России в отношении лиц, которые, по мнению Брюсселя, «ответственны за осуждение Алексея Навального».

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что главная цель санкций ЕС в отношении России заключается не в ухудшении отношений, а в желании европейских государств самоутвердиться.

Его австрийский коллега Александер Шалленберг выразил мнение, что Евросоюзу не стоит «рубить сук, на котором ЕС сидит» в вопросе введения санкций в отношении России.

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