В ЕК подняли вопрос о помощи фермерам Греции в связи с потерей российского рынка

В Еврокомиссии ответили на запрос депутата от Греции Лефтериса Николау-Алаваноса, который поинтересовался, как ЕК планирует помогать греческим фермерам, несущим убытки в связи с российским эмбарго. С документом ознакомился RT.

По словам Николау-Алаваноса, ограничительные меры, введённые Россией в ответ на санкции Запада в связи с ситуацией на Украине, оказались серьёзной проблемой для греческого экспорта сельскохозяйственной продукции и привели к значительным потерям. Парламентарий считает, что до сих пор не было принято никаких существенных мер по поддержке фермеров и компенсации упущенного дохода, а оказанная помощь в размере менее €50 млн за шесть с лишнем лет не позволила облегчить ситуацию.

По данным Еврокомиссии, с 2014 по 2018 год Греция вывела с рынка 102,5 т фруктов и овощей, что эквивалентно €52 млн. Около половины от общего объёма этого товара составили персики и нектарины, 25% — апельсины.

В ЕК отметили, что в ближайшие годы Греция суммарно получит €19,4 млрд для оказания поддержки местным фермерам и сельским районам страны.

В документе также подчёркивается, что ЕС может пересмотреть антироссийские санкции, когда будут реализованы Минские соглашения. При этом, по мнению ЕК, ответственность за их невыполнение несёт якобы Россия.

«ЕС готов пересмотреть санкции, если в конфликте на Украине будет достигнут очевидный прогресс — в частности, путём полного исполнения условий Минских соглашений. В этом отношении на России лежит ключевая ответственность», — утверждают в ЕК.

Москва запретила ввоз некоторых продовольственных товаров из стран ЕС в ответ на европейские рестрикции, введённые в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией.

В декабре прошлого года Европейский совет принял решение продлить санкции. Российское правительство также пролонгировало действие эмбарго до 31 декабря 2021 года.