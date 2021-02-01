В США указали на возможные негативные последствия американских санкций для доллара

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Юлия Гуреева
Страны, в отношении которых США ввели экономические санкции, стремятся снизить зависимость от доллара и переходят на использование иных валют для расчётов с партнёрами. Такое положение дел может негативно сказаться на роли доллара в мировой экономике, говорится в обзоре Исследовательской службы конгресса США, с которым ознакомился RT.
В США указали на возможные негативные последствия американских санкций для доллара
  • © Reuters

«Многие иностранные правительства, ставшие объектом финансовых санкций США, и их экономические партнёры всё активнее изучают и создают условия для сокращения своей зависимости от американского доллара. Если страны переключатся с него на альтернативные валюты, США могут столкнуться с рядом экономических последствий, в том числе с ростом расходов по займам», — говорится в документе. 

Аналитики подчёркивают, что Вашингтон стал чаще использовать доллар для достижения внешнеполитических целей, включая ограничение доступа к американской нацвалюте и своим финансовым рынкам для Ирана, России и Венесуэлы. 

Кроме того, по мнению специалистов, налагаемые рестрикции могут иметь ряд других нежелательных последствий для Соединённых Штатов, в том числе ответные меры со стороны государств. 

Так, например, запрет России на импорт сельскохозяйственной продукции негативно сказался на отрасли по добыче морепродуктов на Аляске, а также на производителях яблок и груш в штате Вашингтон, сообщается в документе. 

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Европе начинают задумываться о необходимости ухода от долларовой зависимости.

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