Johnson & Johnson подала заявку в ВОЗ на регистрацию вакцины
- Reuters
«Johnson & Johnson объявила, что Janssen-Cilag International подала заявку в ВОЗ на включение в список препаратов для экстренного применения экспериментальной однокомпонентной вакцины от COVID-19 Janssen», — говорится в пресс-релизе.
Johnson & Johnson включила в пакет документов данные о результатах третьей фазы клинических испытаний вакцины Janssen.
16 февраля Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) получило заявку Janssen на регистрацию вакцины от COVID-19.
Johnson & Johnson также подала заявку на применение вакцины от COVID-19 в США.
В конце января Johnson & Johnson опубликовала предварительные данные об эффективности вакцины.