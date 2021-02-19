Johnson & Johnson подала заявку в ВОЗ на регистрацию вакцины

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Американская компания Johnson & Johnson подала во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) заявку на регистрацию вакцины от коронавируса бельгийского фармакологического подразделения Janssen.
Johnson & Johnson подала заявку в ВОЗ на регистрацию вакцины
  • Reuters

«Johnson & Johnson объявила, что Janssen-Cilag International подала заявку в ВОЗ на включение в список препаратов для экстренного применения экспериментальной однокомпонентной вакцины от COVID-19 Janssen», — говорится в пресс-релизе.

Johnson & Johnson включила в пакет документов данные о результатах третьей фазы клинических испытаний вакцины Janssen.

16 февраля Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) получило заявку Janssen на регистрацию вакцины от COVID-19.

Johnson & Johnson также подала заявку на применение вакцины от COVID-19 в США.

В конце января Johnson & Johnson опубликовала предварительные данные об эффективности вакцины.

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