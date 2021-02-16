Регулятор ЕС получил заявку Johnson & Johnson на регистрацию вакцины

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Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) получило заявку Janssen — бельгийского фармакологического подразделения американской компании Johnson & Johnson — на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
Регулятор ЕС получил заявку Johnson & Johnson на регистрацию вакцины
  • Reuters

«EMA получило заявку на  выдачу временного регистрационного удостоверения для вакцины от коронавируса производства Janssen-Cilag International N.V», — говорится в сообщении.

Европейский регулятор проведёт ускоренную процедуру оценки данных об эффективности, безопасности и качестве вакцины и может выдать своё заключение к середине марта.

В начале февраля Johnson & Johnson подала заявку на применение вакцины от COVID-19 в США.

В конце января Johnson & Johnson опубликовала предварительные данные об эффективности вакцины.

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