Регулятор ЕС получил заявку Johnson & Johnson на регистрацию вакцины
- Reuters
«EMA получило заявку на выдачу временного регистрационного удостоверения для вакцины от коронавируса производства Janssen-Cilag International N.V», — говорится в сообщении.
Европейский регулятор проведёт ускоренную процедуру оценки данных об эффективности, безопасности и качестве вакцины и может выдать своё заключение к середине марта.
В начале февраля Johnson & Johnson подала заявку на применение вакцины от COVID-19 в США.
В конце января Johnson & Johnson опубликовала предварительные данные об эффективности вакцины.