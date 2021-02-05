Johnson & Johnson подала заявку на применение вакцины от COVID-19 в США

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Американская компания Johnson & Johnson направила запрос в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США об одобрении применения своей вакцины от коронавируса в чрезвычайных обстоятельствах. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.
Johnson & Johnson подала заявку на применение вакцины от COVID-19 в США
  • Reuters

«Johnson & Johnson объявляет, что компания Janssen Biotech подала заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) c просьбой разрешить экстренное использование своей однокомпонентной вакцины», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что разрабатываемая Johnson & Johnson вакцина даёт эффект при введении одной дозы. 

Ранее Johnson & Johnson опубликовала предварительные данные об эффективности вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

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