Боррель готов пригласить участников СВПД и США на консультации

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель готов пригласить участников СВПД, а также США для неофициальных консультаций и обсудить действия по иранской ядерной сделке.

Об этом РИА Новости рассказал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

«Мы готовы с верховным представителем ЕС в качестве координатора (совместной комиссии) СВПД пригласить участников СВПД и США для неформальных консультаций, чтобы обсудить дальнейшие действия», — сказал он.

Иранская ядерная сделка переживает критический момент, и ЕС ведёт интенсивные переговоры с участниками СВПД и США, добавил он.

18 февраля главы МИД Великобритании, Германии, Франции и госсекретарь США заявили о заинтересованности в консультациях по теме ядерной программы Ирана с участием России и Китая.

Кроме того, в Белом доме заявили, что позиция президента США Джо Байдена состоит в следующем: если Иран будет придерживаться СВПД, то Соединённые Штаты «будут делать то же самое».

В МИД России отмечали, что не против участия в многоформатной встрече для возвращения США в СВПД, предложенной Китаем.