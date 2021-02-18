Ряд стран Запада заявили о желании обсудить Иран с Россией и Китаем

Министры иностранных дел Великобритании, Германии, Франции и госсекретарь США заявили о заинтересованности в консультациях по теме ядерной программы Ирана с участием России и Китая.

Совместное заявление по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств опубликовано на сайте МИД Великобритании.

«Министры подтвердили сильную заинтересованность в продолжении своих консультаций и координации, в том числе с Китаем и Россией, по этому ключевому вопросу безопасности, признавая роль верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности как координатора совместной комиссии», — отмечается в заявлении.

Ранее в Белом доме заявили, что позиция президента США Джо Байдена состоит в следующем: если Иран будет придерживаться СВПД, то Соединённые Штаты «будут делать то же самое».

В МИД России отмечали, что не против участия в многоформатной встрече для возвращения США в СВПД, предложенной Китаем.