Французский политолог заявил о победе России в «битве» за счёт вакцины
- Reuters
В интервью Ouest-France Паскаль заявил, что на фоне пандемии в мире появилась «вакцинная дипломатия», для продвижения которой многие страны предпринимают усилия. В частности, он отметил, что отличиться успели Китай, Индия, Израиль и ряд более бедных стран, например, Куба.
«Но самая яркая победа — это победа России. Пока что она выигрывает в геополитической битве. Когда Путин представил вакцину, было много насмешливых комментариев. Её название, «Спутник V», производило впечатление возвращения в Советский Союз и стратегической напыщенности в глазах всего мира. Но эта вакцина работает», — сказал политолог.
По его словам, препарат позволяет гражданам страны отказываться от ограничений и «посещать рестораны, ночные клубы, бары».
«И эта вакцина, «Спутник V», будет экспортироваться далеко за пределы традиционной бывшей советской зоны», — добавил эксперт, предположив, что препарат принесёт стране $25 млрд в текущем году.
Паскаль отметил, что страны, покупающие российскую вакцину, не будут задаваться вопросом «имиджа России», а «будут интересоваться, эффективна вакцина или нет».
«А для Путина это успех внутри страны и успех на международной арене», — заключил Паскаль.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцин от коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что Россия — единственная страна, у которой уже есть три препарата собственной разработки.
В начале февраля научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины «Спутник V», подтвердив её высокую эффективность.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду, что европейский регулятор разрешит использование российской вакцины на территории Евросоюза.