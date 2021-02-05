Боррель рассчитывает на регистрацию вакцины «Спутник V» в Евросоюзе
- Reuters
Европейский дипломат поздравил Россию с изобретением эффективной вакцины от COVID-19 и заявил, что она будет «полезна для всего человечества» в борьбе с пандемией.
«Надеюсь, что теперь европейское агентство по лекарственным средствам сможет сертифицировать эту вакцину для использования в странах — членах Евросоюза», — сказал Боррель на пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.
По его словам, «Спутник V» будет хорошей новостью для Европы, так как в ЕС не хватает вакцин и «дополнительный источник их поставки только приветствуется».
2 февраля научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины «Спутник V», подтвердив её высокую эффективность.
Позднее в РФПИ заявили, что российская вакцина может быть одобрена к применению в ЕС в марте, фонд подал необходимые документы.