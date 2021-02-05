Боррель рассчитывает на регистрацию вакцины «Спутник V» в Евросоюзе

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Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду, что европейский регулятор разрешит использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории ЕС.
Боррель рассчитывает на регистрацию вакцины «Спутник V» в Евросоюзе
  • Reuters

Европейский дипломат поздравил Россию с изобретением эффективной вакцины от COVID-19 и заявил, что она будет «полезна для всего человечества» в борьбе с пандемией.

«Надеюсь, что теперь европейское агентство по лекарственным средствам сможет сертифицировать эту вакцину для использования в странах — членах Евросоюза», — сказал Боррель на пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

По его словам, «Спутник V» будет хорошей новостью для Европы, так как в ЕС не хватает вакцин и «дополнительный источник их поставки только приветствуется».

2 февраля научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины «Спутник V», подтвердив её высокую эффективность.

Позднее в РФПИ заявили, что российская вакцина может быть одобрена к применению в ЕС в марте, фонд подал необходимые документы. 

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