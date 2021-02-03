Вакцину от коронавируса «Спутник V» могут одобрить в ЕС в марте
- РИА Новости
«Мы подали документы на одобрение в Европейскую медицинскую ассоциацию, которая является европейским регулятором, и этот процесс рассмотрения, я думаю, может занять февраль, может, начало марта, но на такое одобрение мы подали», — цитирует Интерфакс Дмитриева.
Ранее в Германии сообщили, что контактируют с Россией по вопросу подачи заявки на регистрацию «Спутника V» в ЕС.
Как отмечали в РФПИ, после завершения основной части вакцинации в России фонд имеет возможность предоставить в ЕС 100 млн доз российской вакцины для 50 млн человек во II квартале 2021 года.