Вакцину от коронавируса «Спутник V» могут одобрить в ЕС в марте

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть одобрена к применению в Европейском союзе в марте, РФПИ подал необходимые документы. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев.

«Мы подали документы на одобрение в Европейскую медицинскую ассоциацию, которая является европейским регулятором, и этот процесс рассмотрения, я думаю, может занять февраль, может, начало марта, но на такое одобрение мы подали», — цитирует Интерфакс Дмитриева.

Ранее в Германии сообщили, что контактируют с Россией по вопросу подачи заявки на регистрацию «Спутника V» в ЕС.

Как отмечали в РФПИ, после завершения основной части вакцинации в России фонд имеет возможность предоставить в ЕС 100 млн доз российской вакцины для 50 млн человек во II квартале 2021 года.