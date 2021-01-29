ФРГ контактирует с Россией по поводу регистрации «Спутника V» в ЕС

Глава немецкого Института имени Пауля Эрлиха Клаус Цихутек заявил, что Германия контактирует с Россией по вопросу подачи заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ЕС.

«Да, были запросы и уже контакты на этот счёт... Это означает, что мы в рамках видеоконференции уже проконсультировали российских коллег», — цитирует его ТАСС.

По его словам, переговоры касались объяснения условий ЕС по регистрации вакцины, а также путей выхода на представителей Европейского агентства по лекарственным препаратам.

«Такие контакты происходят, и мы стремимся к тому, чтобы точки производства также были возможны и в Европе», — добавил он.

Вместе с этим Цихутек подчеркнул необходимость соответствия вакцины критериям ЕС.

В декабре министры здравоохранения России и Германии Михаил Мурашко и Йенс Шпан по телефону обсудили организацию совместного производства вакцин от коронавируса в Европе.