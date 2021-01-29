ФРГ контактирует с Россией по поводу регистрации «Спутника V» в ЕС
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- РИА Новости
«Да, были запросы и уже контакты на этот счёт... Это означает, что мы в рамках видеоконференции уже проконсультировали российских коллег», — цитирует его ТАСС.
По его словам, переговоры касались объяснения условий ЕС по регистрации вакцины, а также путей выхода на представителей Европейского агентства по лекарственным препаратам.
«Такие контакты происходят, и мы стремимся к тому, чтобы точки производства также были возможны и в Европе», — добавил он.
Вместе с этим Цихутек подчеркнул необходимость соответствия вакцины критериям ЕС.
В декабре министры здравоохранения России и Германии Михаил Мурашко и Йенс Шпан по телефону обсудили организацию совместного производства вакцин от коронавируса в Европе.