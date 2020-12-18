Россия и ФРГ обсудили совместное производство вакцин в Европе

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Министры здравоохранения России и Германии Михаил Мурашко и Йенс Шпан по телефону обсудили организацию совместного производства вакцин от коронавируса в Европе.
Россия и ФРГ обсудили совместное производство вакцин в Европе
  • Reuters

«Михаил Мурашко подробно рассказал об эффективности российских вакцин, а также сообщил о существовании специальной онлайн-платформы, где содержится вся информация о вакцинированных лицах», — заявили в российском министерстве.

Шпан, в свою очередь, сообщил о готовности сотрудничать с Россией по вопросу привлечения немецких компаний для совместного производства российских вакцин.

11 декабря AstraZeneca приняла предложение разработчиков вакцины «Спутник V» о комбинации медицинских препаратов.

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