Россия и ФРГ обсудили совместное производство вакцин в Европе

Министры здравоохранения России и Германии Михаил Мурашко и Йенс Шпан по телефону обсудили организацию совместного производства вакцин от коронавируса в Европе.

«Михаил Мурашко подробно рассказал об эффективности российских вакцин, а также сообщил о существовании специальной онлайн-платформы, где содержится вся информация о вакцинированных лицах», — заявили в российском министерстве.

Шпан, в свою очередь, сообщил о готовности сотрудничать с Россией по вопросу привлечения немецких компаний для совместного производства российских вакцин.

11 декабря AstraZeneca приняла предложение разработчиков вакцины «Спутник V» о комбинации медицинских препаратов.