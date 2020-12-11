AstraZeneca согласилась сотрудничать с разработчиком «Спутника V»

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca приняла предложение разработчиков российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» о комбинации медицинских препаратов.

«Компания планирует провести исследования в сотрудничестве с НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи, Российским фондом прямых инвестиций и «Р-Фарм», — говорится в сообщении на сайте AstraZeneca.

Отмечается, что комбинации вакцин могут стать важным шагом в профилактике COVID-19 из-за усиления иммунного ответа и повышения доступности препаратов.

Ранее сообщалось, что разработчики «Спутника V» рекомендовали попробовать схему, которая сочетает укол AstraZeneca и российской вакцины от COVID-19.