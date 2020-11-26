Вакцину AstraZeneca предложили комбинировать со «Спутником V»

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Разработчики российской вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции COVID-19 предложили комбинировать её с вакциной британской компании AstraZeneca для повышения эффективности.
Вакцину AstraZeneca предложили комбинировать со «Спутником V»
  • Reuters

В сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте «Спутника V», говорится, что текущая полная схема вакцины AstraZeneca показала эффективность в 62%.

«Если компания будет проводить новые клинические испытания, мы рекомендуем попробовать схему, которая сочетает укол AstraZeneca и «Спутника V», в основе которого лежит аденовирус человека, чтобы повысить эффективность», — отмечается в сообщении.

Разработчики «Спутника V» добавили, что сочетание вакцин может оказаться важным для повторной вакцинации.

Ранее в России прокомментировали отчёт о британской вакцине AstraZeneca. 

Подробнее — в материале RT.

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