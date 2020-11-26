Вакцину AstraZeneca предложили комбинировать со «Спутником V»
- Reuters
В сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте «Спутника V», говорится, что текущая полная схема вакцины AstraZeneca показала эффективность в 62%.
«Если компания будет проводить новые клинические испытания, мы рекомендуем попробовать схему, которая сочетает укол AstraZeneca и «Спутника V», в основе которого лежит аденовирус человека, чтобы повысить эффективность», — отмечается в сообщении.
Разработчики «Спутника V» добавили, что сочетание вакцин может оказаться важным для повторной вакцинации.
Ранее в России прокомментировали отчёт о британской вакцине AstraZeneca.
Подробнее — в материале RT.