Вакцину AstraZeneca предложили комбинировать со «Спутником V»

Разработчики российской вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции COVID-19 предложили комбинировать её с вакциной британской компании AstraZeneca для повышения эффективности.

В сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте «Спутника V», говорится, что текущая полная схема вакцины AstraZeneca показала эффективность в 62%.

«Если компания будет проводить новые клинические испытания, мы рекомендуем попробовать схему, которая сочетает укол AstraZeneca и «Спутника V», в основе которого лежит аденовирус человека, чтобы повысить эффективность», — отмечается в сообщении.

Разработчики «Спутника V» добавили, что сочетание вакцин может оказаться важным для повторной вакцинации.

Ранее в России прокомментировали отчёт о британской вакцине AstraZeneca.

Подробнее — в материале RT.