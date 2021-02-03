В Госдуме оценили слова американского адмирала о возможности ядерной войны с Россией
- РИА Новости
По словам Бальбека, данное заявление можно назвать «очередным спичем для прессы».
Как отметил депутат, в нём нет никакой новости, но есть мысли об увеличении оборонного бюджета.
«И в период пандемии отвлечь население очередными якобы угрозами со стороны России — хороший повод требовать у конгресса денег… Так что ничего не ново в нашем мире. Раньше пугали советской угрозой, теперь — российской, а под лозунгом заботы о стране бюджет Пентагона вырос до неимоверных размеров», — подчеркнул парламентарий.
Ранее глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард оценил вероятность ядерной войны с Россией или Китаем.
По мнению адмирала, Москва и Пекин «начали проводить агрессивную политику, бросая вызов международным нормам силовыми способами, невиданными со времён разгара холодной войны», и подобные действия не должны оставаться без ответа со стороны Вашингтона.