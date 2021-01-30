Корреспондент RT France пострадал при освещении протестов в Париже

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Корреспондент RT France получил травму во время освещения акции протеста против «Закона о глобальной безопасности» в центре Парижа.
Корреспондент RT France пострадал при освещении протестов в Париже
  • Reuters

Журналиста задело гранатой со слезоточивым газом. В настоящий момент сотрудник телеканала в порядке.

Ранее сообщалось, что полиция в Париже применила водомёты и слезоточивый газ в отношении демонстрантов, вышедших на улицы города в знак протеста против законопроекта «О глобальной безопасности».

В декабре 2020 года на продюсеров видеоагентства Ruptly попытался напасть демонстрант во время акции протеста против закона «О глобальной безопасности» в Париже.

28 декабря 2019 года в Париже во время протестов неизвестные напали на съёмочную группу RT. Злоумышленники, в частности, ударили по лицу корреспондента телеканала.

5 декабря 2019 года корреспондента RT Шарлотту Дубенски также задело частью гранаты во время разгона демонстрации во французской столице.

В мае же 2019 года во время демонстрации «жёлтых жилетов» полицейский во французской Тулузе напал на корреспондента RT France Фредерика Эгуи. Эгуи попытался прокричать, что он работник СМИ, но всё равно получил несколько ударов дубинкой.

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