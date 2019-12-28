В Париже протестующие напали на корреспондента RT
Неизвестные подошли к сотрудникам телеканала, оттолкнули оператора и ударили по камере.
Корреспондента Шарлотту Дубенски, пытавшуюся помочь коллеге, несколько раз ударили по лицу.
«Затем несколько человек, находившихся спереди и позади Алекса, стали его толкать и тянуть. Я попыталась остановить того, кто был сзади. Схватила его за одежду, после чего он два раза ударил меня по лицу и убежал», — рассказала корреспондент.
5 декабря Шарлотта Дубенски пострадала во время разгона протестной акции в Париже, её задело частью гранаты.
В мае во время демонстрации «жёлтых жилетов» полицейский во французской Тулузе напал на корреспондента RT France Фредерика Эгуи и ударил его несколько раз дубинкой.
В декабре 2018 года во время освещения протестов корреспондент телеканала RT France Надеж Абдераззак получила ранение в лицо.