В Париже протестующие напали на корреспондента RT

В Париже во время протестов неизвестные напали на съёмочную группу телеканала RT, в том числе ударили по лицу корреспондента Шарлотту Дубенски. Съёмочная группа хотела снять, как неизвестные в масках блокировали дорогу с помощью ограждений дорожных служб и пытались что-то поджечь.

Неизвестные подошли к сотрудникам телеканала, оттолкнули оператора и ударили по камере.

Корреспондента Шарлотту Дубенски, пытавшуюся помочь коллеге, несколько раз ударили по лицу.

«Затем несколько человек, находившихся спереди и позади Алекса, стали его толкать и тянуть. Я попыталась остановить того, кто был сзади. Схватила его за одежду, после чего он два раза ударил меня по лицу и убежал», — рассказала корреспондент.

5 декабря Шарлотта Дубенски пострадала во время разгона протестной акции в Париже, её задело частью гранаты.

В мае во время демонстрации «жёлтых жилетов» полицейский во французской Тулузе напал на корреспондента RT France Фредерика Эгуи и ударил его несколько раз дубинкой.

В декабре 2018 года во время освещения протестов корреспондент телеканала RT France Надеж Абдераззак получила ранение в лицо.