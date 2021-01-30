В Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что полиция таким образом отреагировала на поведение агрессивных демонстрантов, которые забрасывали сотрудников правоохранительных органов бутылками и петардами.
Как указывает агентство, митингующие вышли на улицы города, чтобы выступить против законопроекта «О глобальной безопасности».
В настоящий момент в городе идут задержания.
Ранее сообщалось, что в результате беспорядков в разных городах Нидерландов задержаны более 150 человек. В ряде случаев полиция применила силовые методы для разгона демонстраций.