В Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих

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Полиция в Париже применила водомёты и слезоточивый газ против вышедших на акцию протеста.
В Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что полиция таким образом отреагировала на поведение агрессивных демонстрантов, которые забрасывали сотрудников правоохранительных органов бутылками и петардами.

Как указывает агентство, митингующие вышли на улицы города, чтобы выступить против законопроекта «О глобальной безопасности».

В настоящий момент в городе идут задержания.

Ранее сообщалось, что в результате беспорядков в разных городах Нидерландов задержаны более 150 человек. В ряде случаев полиция применила силовые методы для разгона демонстраций.

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