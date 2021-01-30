В Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих

Полиция в Париже применила водомёты и слезоточивый газ против вышедших на акцию протеста.

Reuters

Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что полиция таким образом отреагировала на поведение агрессивных демонстрантов, которые забрасывали сотрудников правоохранительных органов бутылками и петардами. Как указывает агентство, митингующие вышли на улицы города, чтобы выступить против законопроекта «О глобальной безопасности». В настоящий момент в городе идут задержания. Ранее сообщалось, что в результате беспорядков в разных городах Нидерландов задержаны более 150 человек. В ряде случаев полиция применила силовые методы для разгона демонстраций.